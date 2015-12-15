Кумс: «Гент» ждут два трудных матча с «Вольфсбургом»

Капитан «Гента» Свен Кумс прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Полузащитник бельгийского клуба заявил, что его команда сделает все возможное, чтобы пробиться в четвертьфинал.



«Вольфсбург» – очень хорошая команда. Она доказала это на групповом этапе, так что противостояние будет нелегким. Простых команд здесь не осталось. У «Вольфсбурга» сильная команда, она это уже доказал, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше. Нас ждут два трудных матча, но мы вновь постараемся удивить. Уверенности в себе нам не занимать», – сказал Кумс.