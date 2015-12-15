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    Раньери: «Еще пять очков – и мы в безопасности»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу в матче 16-го тура АПЛ против «Челси» (2:1).

    «Сегодня на стадионе было много энергии, без которой мы – рядовая команда. А при поддержке фанатов мы счастливы. Болельщики продолжают мечтать, но команде не следует витать в облаках. Я сказал своим игрокам, что еще пять очков – и мы в безопасности. Перед началом сезона я поставил такую цель, и когда мы наберем 40 очков, мы ее достигнем. Это волшебное время, но мы должны продолжать тяжело работать, потому что я не хочу просыпаться. Я хочу мечтать вместе с нашими фанатами», – говорит Раньери.

    Источник: BBC

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    15.12.2015 01:45
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    Комментарии (7)
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    Petrak86
    1450152446
    вот будет шок, если Лестер возьмет да и выиграет АПЛ ))
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    Mr Abdullaev
    1450153539
    Лестер в еврокубках..
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    famylka
    1450165157
    ЛЕСТЕР, У МЕНЯ НЕТ СЛОВ. ЛЕСТЕР-СУНДУК, РАНЬЕРИ - ЗОЛОТО В НЕМ
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    anri1703
    1450181671
    ай да лестер ай да с.....ны дети))
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    LMI
    1450255309
    Так получается из его высказываний, что в победу он все же не верит, но мечтает :)
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    ologreds
    1694996592
    numo451991
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