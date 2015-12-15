Раньери: «Еще пять очков – и мы в безопасности»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу в матче 16-го тура АПЛ против «Челси» (2:1).

«Сегодня на стадионе было много энергии, без которой мы – рядовая команда. А при поддержке фанатов мы счастливы. Болельщики продолжают мечтать, но команде не следует витать в облаках. Я сказал своим игрокам, что еще пять очков – и мы в безопасности. Перед началом сезона я поставил такую цель, и когда мы наберем 40 очков, мы ее достигнем. Это волшебное время, но мы должны продолжать тяжело работать, потому что я не хочу просыпаться. Я хочу мечтать вместе с нашими фанатами», – говорит Раньери.