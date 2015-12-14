Гаджиев: «В российском футболе сейчас застой»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги выступления своих подопечных в первой части сезона.

«Я считаю, что команде можно поставить удовлетворительную оценку. Могло сложиться и лучше, но в целом мы неплохо сыграли, учитывая то, что нам приходилось по ходу матчей постоянно менять состав, особенно в линии обороны. Изменения произошли значительные. За короткий промежуток времени пришлось ввести десять игроков, которые в весенней части прошедшего чемпионата не принимали участия», – говорит Гаджиев.

По словам наставника, десятое место «Амкара» в таблице закономерно.

«Оно соответствует потенциалу тех игроков, которые у нас выступают. Если бы не пришлось делать такое количество замен, могли быть повыше».

Специалист предполагает, что серьезного усиления его команда зимой не получит.

«Скорее всего, нет. Если дело будет касаться приобретения футболистов без трансферной цены, то тогда новички появятся. Не думаю, что состав «Амкара» может быть значительно усилен».

Также Гаджиев поделился своим мнением о состоянии футбола в России.

«Я думаю, что в российском футболе сейчас застой. Не только в Премьер-лиге. Считаю, что в стране мало делается для развития нашего вида спорта. Если брать конкретно РФПЛ, то ведущие клубы несколько сдали свои позиции. Начиная с весны прошлого чемпионата аутсайдеры и середняки чаще одерживают победы над лидерами, чем это было в предыдущих сезонах. Это связано с тем, что более качественно стали действовать футболисты команд из нижней части таблицы, но можно также считать, что это наши лидеры сдали свои позиции. Например, «Зенит». Питерцы не выступают в Премьер-лиге на уровне своих возможностей».

В качестве примера правильного подхода к развитию футбола наставник пермского клуба привел Германию.

«Надо развивать футбол в стране. Заниматься не только РФПЛ и куплей-продажей игроков. Нужно готовить более качественные резервы. Примером может служить Германия, где за четырнадцать–пятнадцать лет после того, как была принята программа развития футбола, у них выросло очень много молодых талантливых ребят, которые сейчас выступают в Бундеслиге».