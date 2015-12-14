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    • Гвардиола: «Ювентус» находится на одном уровне с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией»

    Гвардиола: «Ювентус» находится на одном уровне с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ювентусе», который стал соперником мюнхенцев по 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Нам предстоит сыграть с финалистом ЛЧ прошлого сезона и одной из лучших в Европе команд. «Ювентус» находится на одном уровне с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией». В последние годы туринцы доминируют в чемпионате Италии. «Ювентус» силен своей психологией: они постоянно хотят только побеждать. Наряду с «ПСЖ» это был сильнейший из возможных соперников. Матчи будут сумасшедшими, а я буду рад вернуться в Италию», – сказал Гвардиола.

    Источник: ФК «Бавария»

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    14.12.2015 19:41
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    Комментарии (4)
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    BARCLAYS_APL
    1450123810
    Ошибаешься
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    ЮВЕ с 9 лет
    1450132939
    правильно правильно ошибается Ювентус по выше будет и эту Лигу Чемпионов заберет Юве пройдя сначала баварию в 1,8 потом барсу в 1,4 потом реал в полу финале потом зенит в финале :Д)
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    Alfa Red
    1450143438
    Попахивает немецким порно.
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    ologreds
    1694996594
    numo451961
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