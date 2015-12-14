Гвардиола: «Ювентус» находится на одном уровне с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о «Ювентусе», который стал соперником мюнхенцев по 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам предстоит сыграть с финалистом ЛЧ прошлого сезона и одной из лучших в Европе команд. «Ювентус» находится на одном уровне с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией». В последние годы туринцы доминируют в чемпионате Италии. «Ювентус» силен своей психологией: они постоянно хотят только побеждать. Наряду с «ПСЖ» это был сильнейший из возможных соперников. Матчи будут сумасшедшими, а я буду рад вернуться в Италию», – сказал Гвардиола.