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    • В ФАС возбудили дело против «Спартака» за рекламу на «Открытие Арене»

    В ФАС возбудили дело против «Спартака» за рекламу на «Открытие Арене»

    Федеральная антимонопольная служба открыла дело в отношении «Спартака», а также стадиона команды «Открытие Арены». Причиной для этого послужило нарушение законодательства о рекламе, размещенной на домашнем стадионе красно-белых во время матча 15-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (0:1).

    «Реклама букмекерской конторы «Олимп» распространялась в эфире телеканала «Матч ТВ» 1 ноября 2015 года с 19:30 во время прямой трансляции футбольного матча в Москве.

    Реклама размещалась на стадионе «Открытие Арена» на стендах, установленных по периметру футбольного поля, в виде движущейся надписи «Олимп. Букмекерская контора.

    Таким образом, «Спартак» и «Открытие Арена» признаны рекламораспространителями, а телеканал «Матч ТВ» – заинтересованным лицом. Дело будет рассмотрено 15 января», – говорится в определении ФАС о возбуждении дела.

    Источник: ФАС

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    14.12.2015 18:56
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    Комментарии (5)
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    Asbjorn
    1450111918
    Закроют канал
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    OOOVVV.
    1450113543
    А что с поросят брать? Гадят даже на своей поляне.
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    Дима1960
    1450214212
    Не пойму вчем проблема-объясните.
    Ответить
    ologreds
    1694996594
    numo451955
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