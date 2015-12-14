В ФАС возбудили дело против «Спартака» за рекламу на «Открытие Арене»

Федеральная антимонопольная служба открыла дело в отношении «Спартака», а также стадиона команды «Открытие Арены». Причиной для этого послужило нарушение законодательства о рекламе, размещенной на домашнем стадионе красно-белых во время матча 15-го тура Премьер-лиги с «Уралом» (0:1).

«Реклама букмекерской конторы «Олимп» распространялась в эфире телеканала «Матч ТВ» 1 ноября 2015 года с 19:30 во время прямой трансляции футбольного матча в Москве.

Реклама размещалась на стадионе «Открытие Арена» на стендах, установленных по периметру футбольного поля, в виде движущейся надписи «Олимп. Букмекерская контора.

Таким образом, «Спартак» и «Открытие Арена» признаны рекламораспространителями, а телеканал «Матч ТВ» – заинтересованным лицом. Дело будет рассмотрено 15 января», – говорится в определении ФАС о возбуждении дела.