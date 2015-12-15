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    • АПЛ. «Лестер» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку таблицы

    АПЛ. «Лестер» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку таблицы

    В матче 16-го тура АПЛ «Лестер» обыграл «Челси» со счетом 2:1. Первый гол в этой встрече забил Джейми Варди, а в начале второго тайма преимущество «Лестера» закрепил своим точным ударом Марез. «Челси» сумел ответить на это только голом Реми.

    Таким образом, «Лестер» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате, а «Челси» остался на 16-й позиции на расстоянии одного очка от зоны вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Лестер – Челси – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Варди, 34; 2:0 – Марез, 48; 2:1 – Реми, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2015 00:54
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    Комментарии (13)
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    Анжи_Монако_05
    1450130246
    С детства за лестер!
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    Ele13
    1450130330
    Лестер красавцы! Сражаются в каждом матче, как львы! Феноменальная команда.
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    Yakub17
    1450130500
    Марез красавчик!
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    эдель
    1450132611
    Лестер чемпион!!!
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    Вомбат
    1450133493
    В прошлом году Лестер понравился в игре против МЮ. Но такого прогресса я не ожидал. Видимо, Раньери действительно гений. Но чемпионом Лестеру не бывать. В таком сумасшедшем темпе игроки всю дистанцию АПЛ пройти не смогут. Функциональный спад неизбежен, после чего команда наверняка потеряет кураж. Класса-то у большинства игроков, включая Варди, нет. Марез - тот пожалуй звезда, но он там один такой.
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    Marchen
    1450159043
    фантастика!!!) просто красавцы) вот что-то, а мне кажется, что в этом году АПЛ возьмет Арсенал)
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    SHIKARDOS
    1450163272
    Лестер доказывает, что кроме денег есть еще один важный фактор-характер. Красавцы. Тьфу-Тьфу через левое плечо - Чтобы не сглазить=)
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    Zeff
    1450164521
    Обломался Арсенал!
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    ologreds
    1694996596
    numo451949
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