АПЛ. «Лестер» обыграл «Челси» и вернулся на первую строчку таблицы

В матче 16-го тура АПЛ «Лестер» обыграл «Челси» со счетом 2:1. Первый гол в этой встрече забил Джейми Варди, а в начале второго тайма преимущество «Лестера» закрепил своим точным ударом Марез. «Челси» сумел ответить на это только голом Реми.

Таким образом, «Лестер» вернул себе единоличное лидерство в чемпионате, а «Челси» остался на 16-й позиции на расстоянии одного очка от зоны вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Лестер – Челси – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Варди, 34; 2:0 – Марез, 48; 2:1 – Реми, 77.

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