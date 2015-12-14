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    Ребров: «Жеребьевка для «Динамо» получилась нормальная»

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров остался доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что соперником киевлян стал «Манчестер Сити».

    «Жеребьевка для нас нормальная. Да, «Сити» – хорошая, сбалансированная команда, но мы уже играли против нее и довольно успешно. Наш штаб детально разберет их игру, ведь у каждой команды есть свои слабые места, и наша задача – отыскать их.

    Надеюсь, сможем составить конкуренцию и другому представителю английской премьер-лиги. В ней к концу февраля как раз будут разворачиваться основные события, клубам придется проводить по два матча в неделю. Это тоже наложит свой отпечаток.

    Для нас игры в Лиге чемпионов будут стартовыми во второй части сезона. Для «Динамо» это уже не в диковинку, мы знаем, как набирать форму и подводить команду к этим матчам», – сказал Ребров.

    Источник: УЕФА

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    14.12.2015 16:24
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