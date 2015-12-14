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    Виллаш-Боаш: «Хорошо знаем «Бенфику» по Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Зенита« Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

    «Нам досталась «Бенфика« – соперник, обладающий огромным опытом выступлений в европейских турнирах, сыгравший за последние 5 лет в двух финалах и двух полуфиналах Лиги Европы. Конечно, мы хорошо знаем их по встречам в Лиге чемпионов в прошлом году и понимаем, насколько усердно нам предстоит работать, чтобы одержать победу.

    Эти матчи не станут проще и учитывая, что на них мы отправимся сразу после длительной паузы. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы быть готовыми к этим встречам. И мы верим в то, что в ответной встрече наши болельщики помогут нам и вместе мы сможем пройти в четвертьфинал Лиги!» – заявил Виллаш-Боаш.

    Первый матч против «Бенфики» «Зенит» проведет 16 февраля в Лиссабоне. Ответная встреча пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.12.2015 15:40
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