Виллаш-Боаш: «Хорошо знаем «Бенфику» по Лиге чемпионов»

Главный тренер «Зенита« Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

«Нам досталась «Бенфика« – соперник, обладающий огромным опытом выступлений в европейских турнирах, сыгравший за последние 5 лет в двух финалах и двух полуфиналах Лиги Европы. Конечно, мы хорошо знаем их по встречам в Лиге чемпионов в прошлом году и понимаем, насколько усердно нам предстоит работать, чтобы одержать победу.

Эти матчи не станут проще и учитывая, что на них мы отправимся сразу после длительной паузы. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы быть готовыми к этим встречам. И мы верим в то, что в ответной встрече наши болельщики помогут нам и вместе мы сможем пройти в четвертьфинал Лиги!» – заявил Виллаш-Боаш.

Первый матч против «Бенфики» «Зенит» проведет 16 февраля в Лиссабоне. Ответная встреча пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.