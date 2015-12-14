Рамос: «Пике стоит уважать «Реал»

Защитник «Реала» Серхио Рамос выступил с критикой в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике, который периодически буквально издевается над мадридским клубом в своих соцсетях.

«Мы все должны брать пример с таких великих игроков, как Рауль, Касильяс и Пуйоль. Я не хочу сейчас говорить про Пике, но ему стоит уважать моих одноклубников. Я им восхищаюсь, так как он является моим партнером по сборной. Больше на эту тему мне сказать нечего», – заявил Рамос.

Напомним, что Пике ярко отреагировал на ошибку руководства «Реала» в матче Кубка Испании с «Кадисом».