Суркис: «Не был уверен, что у Реброва хватит сил, чтобы поднять «Динамо», но теперь полностью ему доверяю»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что главный тренер Сергей Ребров его приятно удивил.

«У меня не было уверенности, что у него хватит сил, чтобы поднять такую махину, как «Динамо» Киев. Но это рвение к работе, желание работать… Молодой парень остается по ночам на базе, все изучая, ездит по миру и смотрит на тренировочные процессы, когда у него отпуск.



Доверяю ему полностью. Когда не поставил Хачериди на «Шахтер», я считал, что он неправ. А сегодня считаю, что прав на 100 процентов. Какую он серию выдал в матчах сборной и Лиги чемпионов!

Может, между ними состоялась беседа, где Хачериди понял», – сказал Суркис.