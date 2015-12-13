Гамшик: «Наполи» заслуживал победы в матче против «Ромы»

Хавбек «Наполи» Марек Гамшик отметил несправедливость результата сегодняшней встречи 16-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:0). По мнению футболиста, своей игрой неаполитанцы заслужили положительный результат в этом матче.

«Мы оставили на поле все силы и наша победа была бы заслуженной, однако мяч упорно не хотел залетать в ворота. Тем не менее, мы обязаны быть довольны нашей игрой и продолжать так и дальше. У нас и мысли нет о том давлении, что на нас оказывают по мере приближения к верхней строчке турнирной таблицы. Мы сыграли изо всех сил, результат оставляет разочарование.

Все, чего нам не хватало – это забитого мяча. Очень жаль, что удача нам не сопутствовала. Несмотря на результат ничего не изменилось, «Наполи» как и прежде борется за скудетто, сегодня мы доминировали над «Ромой», – отметил Гамшик.