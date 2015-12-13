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    Гамшик: «Наполи» заслуживал победы в матче против «Ромы»

    Хавбек «Наполи» Марек Гамшик отметил несправедливость результата сегодняшней встречи 16-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (0:0). По мнению футболиста, своей игрой неаполитанцы заслужили положительный результат в этом матче.

    «Мы оставили на поле все силы и наша победа была бы заслуженной, однако мяч упорно не хотел залетать в ворота. Тем не менее, мы обязаны быть довольны нашей игрой и продолжать так и дальше. У нас и мысли нет о том давлении, что на нас оказывают по мере приближения к верхней строчке турнирной таблицы. Мы сыграли изо всех сил, результат оставляет разочарование.

    Все, чего нам не хватало – это забитого мяча. Очень жаль, что удача нам не сопутствовала. Несмотря на результат ничего не изменилось, «Наполи» как и прежде борется за скудетто, сегодня мы доминировали над «Ромой», – отметил Гамшик.

    Источник: Football Italia

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    13.12.2015 23:38
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