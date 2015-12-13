Венгер: «Мы провели идеальную неделю»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о победной игре 16-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

«Это неделя стала идеальной для нас. Много энергии у нас ушло на гостевой поединок Лиги чемпионов в среду, и тем не менее, мы изыскали в себе ресурсы для еще одной выездной победы. Игра была под нашим контролем в первой половине встречи, однако во втором тайме мы стали немного чувствовать усталость.

При всем этом мы были спокойны. Вероятно, в одном или двух моментах нам сопутствовало везение. Приятно приехать сюда и снова добиться победы на выезде», – сказал Венгер.

Три очка, добытые в матче с бирмингемцами, вывели «канониров» на первое место в турнирной таблице. Помимо этого, лондонцы в середине недели добились права на участие в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв в гостевой встрече «Олимпиакос» (3:0).