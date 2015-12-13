«Монако» – «Сент-Этьен». Смотреть онлайн

Что «Монако», что «Сент-Этьен» занимают удобные места рядом с еврокубковой зоной. Красно-белые в случае победы могут забраться на вторую строчку турнирной таблицы, зеленые, одержав победу, имеют возможность ворваться в четверку сильнейших. Оба клуба ждет принципиальное противостояние.

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