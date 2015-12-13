Энрике: «Все изменилось, когда я начал делать замены. Ничья – это моя ошибка»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче 15-го утра Примеры против «Депортиво» (2:2). За 15 минут до конца матча каталонцы выигрывали со счетом 2:0, но упустили победу.

«С точки зрения тактики игра получилась необычной: трое игроков «Депортиво» играли только на атаку и не помогали в обороне, так что, по сути, мы играли семь на семь. Соперник рискнул, и это стало не единственным их достоинством. «Депортиво» повезло, мы потеряли два очка, потому что играли посредственно в концовке. Я люблю проводить замены, но эта ничья – моя ошибка: все изменилось, когда я начал менять игроков. Это моя ответственность», – говорит Энрике.