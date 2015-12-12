Ходжсон: «Попадание в первую корзину позволит Англии избежать встречи с рядом грандов»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон поделился своим мнением о предстоящей жеребьевке группового этапа Евро-2016.

«Мы красиво провели отбор, выиграв все матчи, и попали в первую корзину, где было только пять мест. Это станет большим преимуществом для нас, ведь таким образом мы избежим встречи с некоторыми грандами. Впрочем, на Евро все равно придется играть с сильными сборными, обыграть которые будет очень непросто. Даже в четвертой корзине есть команды, которые в одном матче способны одолеть любого фаворита», – говорит Ходжсон.