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    • Ребров заявил, что никогда не согласился бы перейти в донецкий «Шахтер»

    Ребров заявил, что никогда не согласился бы перейти в донецкий «Шахтер»

    Наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что никогда не согласился бы работать в структуре донецкого «Шахтера». По словам специалиста, он считает свой нынешний клуб практически домом и школой, где его воспитали.

    «Меня, действительно, воспитало «Динамо». Те годы, которые провел в Киеве, очень многое мне дали. Не потому что я здесь родился, а потому что здесь меня воспитали, как футболиста и в какой-то мере, как тренера. Здесь мой дом... Я бы 100 процентов не пошел работать в «Шахтер», так же, как и не перешел туда в качестве игрока. Это даже не обсуждается», – цитирует Реброва сайт киевского «Динамо».

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.12.2015 17:44
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