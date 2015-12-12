Ребров заявил, что никогда не согласился бы перейти в донецкий «Шахтер»

Наставник киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что никогда не согласился бы работать в структуре донецкого «Шахтера». По словам специалиста, он считает свой нынешний клуб практически домом и школой, где его воспитали.

«Меня, действительно, воспитало «Динамо». Те годы, которые провел в Киеве, очень многое мне дали. Не потому что я здесь родился, а потому что здесь меня воспитали, как футболиста и в какой-то мере, как тренера. Здесь мой дом... Я бы 100 процентов не пошел работать в «Шахтер», так же, как и не перешел туда в качестве игрока. Это даже не обсуждается», – цитирует Реброва сайт киевского «Динамо».