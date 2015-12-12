«Байер» - «Боруссия» М. Смотреть онлайн

Сегодня в рамках 16-го тура немецкой Бундеслиги "Байер" на своем поле примет гостей из Менхенгладбаха. Матч состоится на "Бай-Арене" и начнется в 20:30 по московскому времени. На данный момент хозяева с 21 очком занимают восьмое место, а "Боруссия", набрав 26 баллов, располагается на третьей строчке.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Байер" - "Боруссия" М, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.