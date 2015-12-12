«Норвич» – «Эвертон». Смотреть онлайн

Матч между «Норвичем» и «Эвертоном» откроет программу 16-го тура АПЛ. «Ириски» могут продлить пятиматчевую беспроигрышную серию, в которой команда забила 15 мячей. «Норвич» же находится совсем рядом с «зоной вылета», одержав только одну победу в последних десяти встречах.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Норвич» – «Эвертон», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 15:45.