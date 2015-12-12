Моуринью: «Раньери – лучший тренер АПЛ первой половины сезона»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью считает наставника «Лестера» Клаудио Раньери лучшим тренером АПЛ первой половины сезона.

«Раньери может получить звание лучшего тренера месяца, но его надо наградить еще больше, ему следовало присвоить звание лучшего тренера первой половины сезона. Если бы давали награду за первые шесть месяцев сезона, то все бы ему и в подметки не годились, мы далеко бы отстали от него, и ни один клуб не сравнится с тем, как играет «Лестер». Я знаю, что их отделяет от «МЮ», «Ман Сити», «Арсенала», это всего несколько очков, но они заслуживают уважения и комплиментов, это потрясающая работа» – сказал Моуринью.

Напомним, что в 2004 году португалец сменил Раньери на посту главного тренера «Челси».