Стали известны соперники «Зенита» на предсезонном сборе в Португалии

Стали известны некоторые подробности предсезонной подготовки «Зенита». Медицинское обследование запланировано на 10 и 11 января 2016 года, а 12-го петербургский клуб отправляется на сбор в катарскую Доху.

Второй сбор пройдет с 30 января по 7 февраля в Португалии, где «сине-бело-голубые» в рамках Atlantic Cup сыграет с чешским клубом «Яблонец», шведским «Норчепингом» и датским «Брондбю». Запланирован и контрольный матч с «Бенфикой», но если клубы окажутся соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов, эта игра будет отменена.