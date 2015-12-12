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    • Стали известны соперники «Зенита» на предсезонном сборе в Португалии

    Стали известны соперники «Зенита» на предсезонном сборе в Португалии

    Стали известны некоторые подробности предсезонной подготовки «Зенита». Медицинское обследование запланировано на 10 и 11 января 2016 года, а 12-го петербургский клуб отправляется на сбор в катарскую Доху.

    Второй сбор пройдет с 30 января по 7 февраля в Португалии, где «сине-бело-голубые» в рамках Atlantic Cup сыграет с чешским клубом «Яблонец», шведским «Норчепингом» и датским «Брондбю». Запланирован и контрольный матч с «Бенфикой», но если клубы окажутся соперниками по 1/8 финала Лиги чемпионов, эта игра будет отменена.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.12.2015 08:28
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    Комментарии (2)
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    Лыков
    1449915330
    Зениту попадётся псв
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    ologreds
    1694996613
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