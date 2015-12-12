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    • Божович: «Не буду плохо говорить о клубе, в котором зарабатывал деньги и который дал большой шанс»

    Божович: «Не буду плохо говорить о клубе, в котором зарабатывал деньги и который дал большой шанс»

    Экс-тренер «Локомотива» Миодраг Божович, возглавляющий сейчас «Црвену Звезду», не стал рассказывать о причинах, по которым ему пришлось покинуть московский клуб.

    «Понимаю очень хорошо и когда случилось, и что случилось. Это еще один хороший опыт, на котором учишься и становишься лучше как тренер.

    Что именно случилось? Плохо говорить о клубе, в котором работал, зарабатывал деньги и который дал большой шанс, не буду. Компенсации никакой не было, а медаль за победу в Кубке России мне прислали.

    Я пробыл в России очень долго. Уже надоел и командам, и журналистам, и болельщикам. Думаю, что в ближайшем будущем не вернусь», – сказал Божович.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.12.2015 08:00
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    Комментарии (3)
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    Тазит
    1449898294
    вот бы еще Мутко в свой Телявив укатил... медь тоже нереально надоел всем...
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    Дима1960
    1449928838
    Достойно.
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    ologreds
    1694996613
    numo451665
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