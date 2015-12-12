Божович: «Не буду плохо говорить о клубе, в котором зарабатывал деньги и который дал большой шанс»

Экс-тренер «Локомотива» Миодраг Божович, возглавляющий сейчас «Црвену Звезду», не стал рассказывать о причинах, по которым ему пришлось покинуть московский клуб.

«Понимаю очень хорошо и когда случилось, и что случилось. Это еще один хороший опыт, на котором учишься и становишься лучше как тренер.

Что именно случилось? Плохо говорить о клубе, в котором работал, зарабатывал деньги и который дал большой шанс, не буду. Компенсации никакой не было, а медаль за победу в Кубке России мне прислали.

Я пробыл в России очень долго. Уже надоел и командам, и журналистам, и болельщикам. Думаю, что в ближайшем будущем не вернусь», – сказал Божович.