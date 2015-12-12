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    • Гранквист: «Мной интересовались «Ювентус» и «Зенит», но я не ошибся с выбором»

    Гранквист: «Мной интересовались «Ювентус» и «Зенит», но я не ошибся с выбором»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал, что перед переходом в свою нынешнюю команду отказал «Ювентусу» и «Зениту». Имея договоренность с «быками», швед не мог нарушить своего слова.

    «Знаю от своего агента, что летом 2013-го по мою душу поступали предложения от «Милана», «Ювентуса», «Зенита» и киевского «Динамо», причем два последних варианта были очень выгодными с финансовой точки зрения. Но на тот момент я уже был связан предварительной договоренностью с «Краснодаром», представители которого вышли на меня еще в середине сезона, и я в силу своих личностных принципов не мог нарушить обещания. А после знакомства с президентом клуба Сергеем Николаевичем Галицким, человеком амбициозным и деятельным, понял, что не ошибся с выбором», – сказал Гранквист в интервью «Независимой спортивной газете».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2015 07:46
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