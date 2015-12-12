Министр спорта Московский области: «Мы готовы предложить должность Широкову»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что капитан сборной России полузащитник Роман Широков по окончании карьеры может перейти на работу в министерство.

«Мы готовы предложить Роману Широкову пост в Министерстве спорта Московской области. Если он согласится, для нас это будет большая честь. Это человек, который знает все, начиная от подготовки детей и заканчивая высшим спортивным мастерством. Если он изъявит желание, мы будем рады видеть его в дружной команде. Он очень неординарный интеллектуальный человек, ему можно поручить очень широкий спектр задач».

«Если предложат – соглашусь, почему нет?» – сказал, в свою очередь, Широков.