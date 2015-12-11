«Реал» смирился с исключением из Кубка Испании

«Реал» смирился с решением об исключении клуба из розыгрыша Кубка Испании.

Напомним, «Реал» был исключен из Кубка Короля из-за инцидента с Денисом Черышевым, который не имел права играть в матче против «Кадиса», однако все равно вышел на поле. Мадридцы подали апелляцию на это решение, которая была отклонена. Протест, поданный в Спортивный суд, также не был удовлетворен.

«Клуб уважает решение суда, и это значит, что ответный матч против «Кадиса» не будет сыгран», – сказано в официальном заявлении «Реала».