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    «Реал» смирился с исключением из Кубка Испании

    «Реал» смирился с решением об исключении клуба из розыгрыша Кубка Испании.

    Напомним, «Реал» был исключен из Кубка Короля из-за инцидента с Денисом Черышевым, который не имел права играть в матче против «Кадиса», однако все равно вышел на поле. Мадридцы подали апелляцию на это решение, которая была отклонена. Протест, поданный в Спортивный суд, также не был удовлетворен.

    «Клуб уважает решение суда, и это значит, что ответный матч против «Кадиса» не будет сыгран», – сказано в официальном заявлении «Реала».

    Источник: ФК «Реал»

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    11.12.2015 23:42
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    Комментарии (2)
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    ЖОРРО
    1450329325
    Жесть...если в Кубке Короля такое происходит,то что тогда говорить про Россию)
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    ologreds
    1694996615
    numo451644
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