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    Президент «Атлетико»: «Для Косты дверь в наш клуб закрыта»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возвращении в стан «матрасников» нападающего Диего Косты, выступающего ныне в составе «Челси». Напомним, игрок сборной Испании выступал за клуб из Мадрида с 2010-го по 2014-й годы.

    «Атлетико» испытывает проблемы с подписанием игроков в январе. По поводу Косты могу сказать, что эта дверь для него уже закрыта», – отметил Сересо.

    В текущем сезоне Коста сыграл за «аристократов» 17 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

    Источник: Football Espana

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    11.12.2015 16:35
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    Комментарии (4)
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    Romio-xxx
    1449849328
    Причина?
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1449944499
    зря
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    BARCLAYS_APL
    1449956737
    Характер у него не подарок но он принес Атлетико Ла Лигу финал Лиги Чемпионов Супер Кубок Испании, а они дверь закрыли он практически сделал Атлетико ТОП Клубом.
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    ologreds
    1694996616
    numo451611
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