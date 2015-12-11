Президент «Атлетико»: «Для Косты дверь в наш клуб закрыта»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возвращении в стан «матрасников» нападающего Диего Косты, выступающего ныне в составе «Челси». Напомним, игрок сборной Испании выступал за клуб из Мадрида с 2010-го по 2014-й годы.

«Атлетико» испытывает проблемы с подписанием игроков в январе. По поводу Косты могу сказать, что эта дверь для него уже закрыта», – отметил Сересо.

В текущем сезоне Коста сыграл за «аристократов» 17 встреч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.