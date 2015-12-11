«Майнц» – «Штутгарт». Смотреть онлайн

Сегодня состоится первая игра 16-го тура чемпионата Германии, в которой «Майнц» примет «Штутгарт». «Швабы» продолжают находиться в зоне вылета и три очка им необходимы как воздух. Посмотрим, сможет ли «Штутгарт» что-либо противопоставить команде, которая довольно уверенно продолжает находиться в верхней части турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Майнц» – «Штутгарт», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало поединка – в 22:30.