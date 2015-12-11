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    • Широков: «Не откажусь поработать в Министерстве физкультуры и спорта»

    Широков: «Не откажусь поработать в Министерстве физкультуры и спорта»

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что полузащитнику «Спартака» и сборной России Роману Широкову после завершения профессиональной карьеры вполне по силам проявить себя на какой-либо должности в министерстве.

    «Мы готовы предложить Роману Широкову пост в Министерстве спорта Московской области. Если он согласится, для нас это будет большая честь. Это человек, который знает все, начиная от подготовки детей и заканчивая высшим спортивным мастерством. Если он изъявит желание, мы будем рады видеть его в дружной команде. Он очень неординарный интеллектуальный человек, ему можно поручить очень широкий спектр задач», – заявил Терюшков.

    На эти слова министра последовал ответ Широкова: «Если предложат – соглашусь. Почему нет?».

    Источник: ТАСС

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    11.12.2015 14:41
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    Комментарии (5)
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    APchelov
    1449841167
    О как ! )))
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    Garrincha58
    1449844112
    Мудко всем предлагает а кто же юных футболистов готовить будет все в министерство метят жопу греть да языком молоть а футбол никому не хочется подымать
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    FanatSerj
    1449848122
    Помнцица его диалог с фанатами виража, где там "пиии......... пи......... пи......" там не диалог был, а сплошная полифония ))) Детки много о себе нового узнали, хотя если признаться в основном правду )))
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    subbotaspartak
    1450022262
    Очень даже будет интеллектуальный вахтёр
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    ologreds
    1694996617
    numo451603
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