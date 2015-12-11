Широков: «Не откажусь поработать в Министерстве физкультуры и спорта»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что полузащитнику «Спартака» и сборной России Роману Широкову после завершения профессиональной карьеры вполне по силам проявить себя на какой-либо должности в министерстве.

«Мы готовы предложить Роману Широкову пост в Министерстве спорта Московской области. Если он согласится, для нас это будет большая честь. Это человек, который знает все, начиная от подготовки детей и заканчивая высшим спортивным мастерством. Если он изъявит желание, мы будем рады видеть его в дружной команде. Он очень неординарный интеллектуальный человек, ему можно поручить очень широкий спектр задач», – заявил Терюшков.

На эти слова министра последовал ответ Широкова: «Если предложат – соглашусь. Почему нет?».