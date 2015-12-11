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    Ярмоленко пропустит около месяца

    Нападающий «Динамо« Киев Андрей Ярмоленко вынужден будет пропустить три-четыре недели из-за травмы, полученной в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов с «Маккаби« (1:0).

    "Обследование показало у Андрея воспаление приводящей мышцы и растяжение внутренней связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления после этих повреждений составляет 3-4 недели.

    Ближайшую неделю Андрей проведет в Киеве, проходя необходимые процедуры, и только после этого сможет съездить на отдых. Мы надеемся, что к первому сбору «Динамо» в 2016 году Ярмоленко будет готов и сможет приступить к подготовке к сезону в общей группе", – сообщил клубный врач Леонид Миронов.

    Отметим, что в матче с "Маккаби" Ярмоленко провел на поле лишь первые 15 минут, после чего был заменен.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    11.12.2015 07:57
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