Ярмоленко пропустит около месяца

Нападающий «Динамо« Киев Андрей Ярмоленко вынужден будет пропустить три-четыре недели из-за травмы, полученной в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов с «Маккаби« (1:0).

"Обследование показало у Андрея воспаление приводящей мышцы и растяжение внутренней связки коленного сустава. Ориентировочный срок восстановления после этих повреждений составляет 3-4 недели.

Ближайшую неделю Андрей проведет в Киеве, проходя необходимые процедуры, и только после этого сможет съездить на отдых. Мы надеемся, что к первому сбору «Динамо» в 2016 году Ярмоленко будет готов и сможет приступить к подготовке к сезону в общей группе", – сообщил клубный врач Леонид Миронов.

Отметим, что в матче с "Маккаби" Ярмоленко провел на поле лишь первые 15 минут, после чего был заменен.