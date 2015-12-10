Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью с «Бордо» и покинул Лигу Европы

Лига Европы. Группа B. 6-й тур

«Рубин» не смог одержать победу над «Бордо» во Франции во встрече шестого тура Лиги Еворпы и не сумел выйти в плей-офф турнира.

Бордо (Франция) – Рубин (Россия) – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Канунников, 30; 1:1 – Лаборде, 58; 2:1 – Ролан; 2:2 – Устинов, 76;

Бордо: Прьор, Ямбере, Жильбер, Пундже, Траоре (Сони, 63), Поко, Молун, Ролан (Кривелли, 82), Кизе-Телин, Лаборде (Хазри, 71), Вада.

Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Устинов, 74), Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо, Кисляк (Билялетдинов, 46 (Дядюн, 77), Оздоев, Георгиев, Девич, Канунников.

Предупреждения: Жилберт, 29; Кузьмин, 38; Набиуллин, 54; Ямбере, 61

Удаления: Жилберт, 85.

Судья: Битон (Шотландия)