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    • Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью с «Бордо» и покинул Лигу Европы

    Лига Европы. «Рубин» сыграл вничью с «Бордо» и покинул Лигу Европы

    Лига Европы. Группа B. 6-й тур

    «Рубин» не смог одержать победу над «Бордо» во Франции во встрече шестого тура Лиги Еворпы и не сумел выйти в плей-офф турнира.

    Бордо (Франция) – Рубин (Россия) – 2:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Канунников, 30; 1:1 – Лаборде, 58; 2:1 – Ролан; 2:2 – Устинов, 76;

    Бордо: Прьор, Ямбере, Жильбер, Пундже, Траоре (Сони, 63), Поко, Молун, Ролан (Кривелли, 82), Кизе-Телин, Лаборде (Хазри, 71), Вада.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин (Устинов, 74), Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо, Кисляк (Билялетдинов, 46 (Дядюн, 77), Оздоев, Георгиев, Девич, Канунников.

    Предупреждения: Жилберт, 29; Кузьмин, 38; Набиуллин, 54; Ямбере, 61

    Удаления: Жилберт, 85.

    Судья: Битон (Шотландия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2015 22:56
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    Комментарии (6)
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    Дима1960
    1449777794
    Сочувствуем.
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    VVM1964
    1449778277
    НЕ УРОВЕНЬ ПЛЕЙ - ОФФ ЛЕ .
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    Frozzen
    1449781001
    Ну хоть не проиграли
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    Zeff
    1449782392
    Рубин молодцы. До конца бились.
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    Nayturs
    1449815010
    Очень низкий уровень командных взаимодействий, особенно это было заметно на фоне экспериментального состава Бордо
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    ologreds
    1694996620
    numo451547
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