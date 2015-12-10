Агент: «Юрченко до лета останется в «Уфе»

Алексей Скородед, являющийся агентом вратаря «Уфы» Давида Юрченко, разъяснил ситуацию по поводу его будущего.

«Вероятность того, что Юрченко уйдет в ближайшее трансферное окно? Этой зимой мы никуда не уйдем!

«Уфа» ведет переговоры о продлении контракта. Хотят подписать контракт на два с половиной года. Вопрос в стадии переговоров. Вероятность подписания? Пока 50 на 50.

По нему делали запрос некоторые клубы, но пока процесс вялотекущий. Это связано с непростой финансовой ситуацией. Не могу сказать, что кто-то проявил какую-то настырность в переговорах.

Были ли в списке «Спартак» и «Краснодар»? Я с ними общался», – заявил агент.

Нынешнее соглашение Юрченко с клубом из столицы Башкортостана подойдет к концу летом грядущего года. В текущем розыгрыше РФПЛ голкипер принял участие в 12-ти играх, в одной из которых оставил свои ворота сухими.