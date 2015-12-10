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    • Сарсания: «По игре самым спартаковским тренером был бы Адвокат»

    Сарсания: «По игре самым спартаковским тренером был бы Адвокат»

    Бывший спортивный директор «Зенита» и «Динамо» и главный тренер «Атлантаса» Константин Сарсания считает, что по стилю игры «Спартаку» больше всего подошел бы Дик Адвокат.

    «Сегодня Аленичев тренирует «Спартак». Неправильно говорить о том, что кто-то поменяет Аленичева…А если он выиграет чемпионат, что тогда, например, будет? Как я вижу, шансы на победу в РФПЛ у красно-белых не такие большие, но они есть. Ведь на сегодняшний день нет такой команды в российском первенстве, которая будет на голову сильнее остальных. Аленичев сейчас находится на такой стратегической позиции, которая позволяет ему бороться за все медали.

    Анчелотти – серьезный тренер. Он – тот специалист, который выигрывал не один раз Лигу чемпионов и работал с такими командами, как «Челси», «Реал», «Милан». Думаю, уровень «Спартака» для него слишком небольшой. Но Анчелотти может фигурировать в списке Трабукки и быть одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». При этом большой вопрос – захочет ли он идти в стан красно-белых? А так из российских специалистов очень серьезным тренером можно назвать Бердыева.

    Самым спартаковским тренером по игре был бы Дик Адвокат. Когда «Зенит» выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, показывал самый атакующий и комбинационный футбол. Мне было бы интересно посмотреть за Адвокатом в «Спартаке». Он тренер европейского топ-уровня. Красно-белые от приглашения Адвоката точно бы не потеряли. Конечно, голландский специалист вполне может согласиться возглавить «Спартак», – сказал Сарсания.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 16:13
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