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    • Червиченко: «Возвращение Спаллетти в Россию? Он уже наелся русских пряников»

    Червиченко: «Возвращение Спаллетти в Россию? Он уже наелся русских пряников»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти захочет вернуться в российский чемпионат.

    ««Если об этом сообщил Марко Трабуки, то нужно смотреть в сторону итальянских специалистов. Наверняка агент намекает на Карло Анчелотти. Можно вспомнить и Антонио Конте. Лучано Спаллетти вряд ли вернется в наш чемпионат, он уже наелся русских пряников. К тому же «Спартак» вряд ли пойдет дорогой «Зенита». Подойдут ли итальянские специалисты спартаковскому стилю? О стиле уже говорить не приходится. Команда играет как может. Если какой-либо тренер задержится года на три, то привьет клубу определенный стиль.

    Мирчу Луческу? Этот специалист уже долго работает на Украине, где менталитет похож на российский. Но здесь к нему не будет такого отношения и финансовой составляющей, как это было в «Шахтере». Хозяин «Спартака» не так расточителен, как его коллега из Донецка. Зачем Луческу покидать «Шахтер»? Если все хорошо в жизни, зачем искать проблемы», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 15:35
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