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    Бышовец: «Для «Бордо» этот матч ничего не решает»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сказал, что он ждет от «Рубина» победы в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    «У «Рубина» есть хороший заряд, настрой на матчи Лиги Европы. В этом отношении у команды будет некоторое преимущество. Тем более у казанцев есть еще определенные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Не думаю, что для «Бордо» в этом матче будет какая-то принципиальность, ведь команда потеряла слишком много очков.

    Для нее исход этой встречи не решает ничего. «Рубин» не проиграет, я жду от казанцев победы с разницей в один мяч. Хотелось бы выделить у казанцев игроков атаки: и Марко Девича, и Максима Канунникова», – сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.12.2015 14:53
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    Комментарии (3)
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    1bear
    1449753556
    Удачи Рубину!
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    Дима1960
    1449757083
    Победы!
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    ologreds
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