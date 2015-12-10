Бышовец: «Для «Бордо» этот матч ничего не решает»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец сказал, что он ждет от «Рубина» победы в матче последнего тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

«У «Рубина» есть хороший заряд, настрой на матчи Лиги Европы. В этом отношении у команды будет некоторое преимущество. Тем более у казанцев есть еще определенные шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Не думаю, что для «Бордо» в этом матче будет какая-то принципиальность, ведь команда потеряла слишком много очков.



Для нее исход этой встречи не решает ничего. «Рубин» не проиграет, я жду от казанцев победы с разницей в один мяч. Хотелось бы выделить у казанцев игроков атаки: и Марко Девича, и Максима Канунникова», – сказал Бышовец.