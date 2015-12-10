Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Шовковский: «Худшая игра в сезоне, но главное, что «Динамо» решило свою задачу»

    Шовковский: «Худшая игра в сезоне, но главное, что «Динамо» решило свою задачу»

    Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что играть при пустых трибунах было нелегко, но остался доволен выходом в плей-офф самого престижного турнира Европы.

    «Прежде всего поздравляю всех болельщиков с выходом в следующий раунд Лиги чемпионов. На самом деле, это была не лучшая наша игра, а, наверное, даже худшая в нынешнем сезоне, но самое главное, что мы сумели решить главную задачу – нас ждет евролиговая весна. История пишется каждый день – сегодня мы написали приятную страницу, но уже нужно думать о завтрашнем дне.

    Как игралось при пустых трибунах? Это довольно странные ощущения: как ни пытаешься внутри придать важности и значимости этому матчу, все равно воспринимаешь его как товарищеский. Возможно, это также повлияло на качество нашей игры. Первая мысль в раздевалке была: «Слава богу, это все закончилось, и мы вышли из группы!», – сказал Шовковский.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2015 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996624
    numo451494
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+