Шовковский: «Худшая игра в сезоне, но главное, что «Динамо» решило свою задачу»

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский признался, что играть при пустых трибунах было нелегко, но остался доволен выходом в плей-офф самого престижного турнира Европы.

«Прежде всего поздравляю всех болельщиков с выходом в следующий раунд Лиги чемпионов. На самом деле, это была не лучшая наша игра, а, наверное, даже худшая в нынешнем сезоне, но самое главное, что мы сумели решить главную задачу – нас ждет евролиговая весна. История пишется каждый день – сегодня мы написали приятную страницу, но уже нужно думать о завтрашнем дне.



Как игралось при пустых трибунах? Это довольно странные ощущения: как ни пытаешься внутри придать важности и значимости этому матчу, все равно воспринимаешь его как товарищеский. Возможно, это также повлияло на качество нашей игры. Первая мысль в раздевалке была: «Слава богу, это все закончилось, и мы вышли из группы!», – сказал Шовковский.