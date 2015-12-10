«Бордо» – «Рубин». Онлайн-трансляция

Для «Бордо» встреча с россиянами не имеет уже никакого турнирного значения, ведь команда после поражения в предыдущем туре от «Ливерпуля» потеряла все шансы на продолжение участия в турнире и попадание в раунд плей-офф. А вот «Рубин» после победы в пятом туре над «Сьоном» имеют возможность попасть в следующую стадию Лиги Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Бордо» – «Рубин». Начало в 21:00, не пропустите!