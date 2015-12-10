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    • Данни: «Плохой результат, «Зенит» ехал в Бельгию за победой»

    Данни: «Плохой результат, «Зенит» ехал в Бельгию за победой»

    Полузащитник «Зенита» Мигел Данни после гостевого поражения от «Гента» (1:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов остался недоволен итоговым результатом, отметив, что команда настраивалась на победу.

    «Это плохой результат, мы ехали сюда за победой. Она была важна для «Зенита» и России. К сожалению, некоторые наши ребята не могли играть. Сейчас отправляемся по домам отдыхать. Возможные соперники уже известны. Верю в свою команду, так что нет большой разницы, кто именно достанется», – сказал Данни.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 08:46
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    Комментарии (3)
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    С-Пб on-line
    1449733212
    Да когда же вы поймёте, что у нас в нападении дубовое тело бегает! Ну сколько можно!!!
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    sir_Alex
    1449743272
    Дзюба же сказал, что без Халка - "Зенит" совершенно другая команда! О какой победе он говорит??
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    ologreds
    1694996624
    numo451479
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