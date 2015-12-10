Данни: «Плохой результат, «Зенит» ехал в Бельгию за победой»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни после гостевого поражения от «Гента» (1:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов остался недоволен итоговым результатом, отметив, что команда настраивалась на победу.



«Это плохой результат, мы ехали сюда за победой. Она была важна для «Зенита» и России. К сожалению, некоторые наши ребята не могли играть. Сейчас отправляемся по домам отдыхать. Возможные соперники уже известны. Верю в свою команду, так что нет большой разницы, кто именно достанется», – сказал Данни.