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    Дзюба: «Зениту» не хватило Халка»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после гостевого поражения от «Гента» (1:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что питерцам не хватило Халка, который пропускал матч по тренерскому решению.

    «Нам не хватило Халка. Лишний раз убедились, что без него «Зенит» совсем другая команда. Еще не было Акселя Витселя, Смольникова, Шатова. Вышла бы вся обойма – могли выигрывать. Хотелось повторить историю, одержав шесть побед. Но это футбол, надо делать выводы. Будем прогрессировать. Мой гол? Очень рад, что отличился, но променял бы забитый мяч на победу», – сказал Дзюба.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 07:29
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Snerg
    1449728142
    Дзюба :"Нам не хватило Халка. Лишний раз убедился, что без него Я --Ноль
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    С-Пб on-line
    1449733307
    Короче, иди НА Х Е Р!
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    maygli
    1449733815
    Дзюба признал, что без Халка он ноль.
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    Garrincha58
    1449744036
    вам не хватает мастеров и умных игроков каких в Зените нет
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    ologreds
    1694996624
    numo451475
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