Дзюба: «Зениту» не хватило Халка»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после гостевого поражения от «Гента» (1:2) в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что питерцам не хватило Халка, который пропускал матч по тренерскому решению.



«Нам не хватило Халка. Лишний раз убедились, что без него «Зенит» совсем другая команда. Еще не было Акселя Витселя, Смольникова, Шатова. Вышла бы вся обойма – могли выигрывать. Хотелось повторить историю, одержав шесть побед. Но это футбол, надо делать выводы. Будем прогрессировать. Мой гол? Очень рад, что отличился, но променял бы забитый мяч на победу», – сказал Дзюба.