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    Лига чемпионов. «Гент» обыграл «Зенит» и вышел в плей-офф

    В матче шестого тура Лиги чемпионов «Зенит» на выезде уступил «Генту». За счет победы в этом матче бельгийцы оформили себе путевку в плей-офф турнира. Петербуржцы же не смогли повторить рекорд московского «Спартака» по количеству очков на групповой стадии, набрав в итоговом счете 15 баллов.

    Напомним, в этой группе также выступают «Валенсия» и «Лион».

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Гент (Бельгия) – Зенит (Россия) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Депуатр, 18; 1:1 – Дзюба, 65; 2:1 – Миличевич, 78.

    Гент: Селс, Рафинья, Асаре, Митрович, Нильсен, Миличевич (Деягер, 82), Кумс, Нето, Фоке, Депуатр (Кулибали, 90+3), Саймон (Сайеф, 88).

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Богаев, 82), Ломбертс, Гарай, Кришито, Нету, Рязанцев (Долгов, 61), Данни, Юсупов, Хави Гарсия (Троянов, 86), Дзюба.

    Предупреждения: Гарай, 44; Хави Гарсия, 75; Юсупов, 77; Миличевич, 79; Лодыгин, 79; Ломбертс, 89, Данни, 90+2; Митрович, 90+2.

    Судья: Мануэль Де Соуза.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2015 00:40
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    Комментарии (22)
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    Beim
    1449697691
    все по делу, гент был лучше зенита во всем, при этом гент играл с большим кол-ом ошибок игол себе привезли не обязательный, побольше бы им уверености и хладнокровия, команда из бельгии смотрелась очень приятно
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    8-Gattuso-8
    1449699315
    Рома - Бавария - халявщики Рома, разгромно вылетят Гент - Челси - у бельгийцев симпотичная боевая команды, посмотрим что сможет показать автобус Жозе ПСЖ - Атлетико - возможно будущий тренер псж семеоне будет противостоять со своими бойцами глянцевым парням из Парижа Бенфика - Зенит - реванш , тогда не прошли только из-за дерявого Жевнова Динамо Киев - Манчестер Сити - киев уже обыгрывал сити, интерсная вывеска Арсенал - Реал Мадрид - вообще не помню что-бы они играли друг против друга ПСВ - Барселона - остаток, барса - юве в 1/8 это рано Ювентус - Вольфсбург ...
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    Вомбат
    1449699695
    Ни Зениту ни Генту ничего в 1:8 не светит. У Зенита нет креатива в центре поля. АВБ тупо ставит на Данни, но тот как придумщик закончился полгода назад. А большинству игроков Гента не хватает техники.
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    Kuhonnik
    1449699877
    Еще перед играми в Лиге все знал на будущее, что сольют все русы
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    Kuhonnik
    1449700075
    Дзюба без Халка никто, пустой ноль
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    Ubuntu
    1449700997
    Объективно это была самая слабая группа
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    Недовольный
    1449701380
    Матч доказал что бомжи говно а не какой не суперклуб)Без Халка,Витселя,и др.вы даже по воротам ударить не можете)Жалко что Гент забил вам всего 2,должен был еще 2 забивать.Деревяшка как обычно забил нарушив при этом правила на глазах у арбитра,но тот как обычно слеп)Вывод:бабки газпрома(т.е рабочих людей) убрать,и ПерДив ваш=)
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    Диктор
    1449711580
    Ну что бомжики- не сумели побить рекорд СПАРТАКА ?????
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    Roman1988
    1449724418
    Помню, как мер Гента сказал, что шансы на успех его родной команды 60%... Все ещё трещали, что мол Зенит покажи 6-0, Зенит накажи, и т.п. Вы не подскажите, а может ли Зенит встретиться с Гентом в 1/8 финала?
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    ologreds
    1694996626
    numo451461
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    Россия
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