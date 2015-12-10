Лига чемпионов. «Гент» обыграл «Зенит» и вышел в плей-офф

В матче шестого тура Лиги чемпионов «Зенит» на выезде уступил «Генту». За счет победы в этом матче бельгийцы оформили себе путевку в плей-офф турнира. Петербуржцы же не смогли повторить рекорд московского «Спартака» по количеству очков на групповой стадии, набрав в итоговом счете 15 баллов.

Напомним, в этой группе также выступают «Валенсия» и «Лион».

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Гент (Бельгия) – Зенит (Россия) – 2:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Депуатр, 18; 1:1 – Дзюба, 65; 2:1 – Миличевич, 78.

Гент: Селс, Рафинья, Асаре, Митрович, Нильсен, Миличевич (Деягер, 82), Кумс, Нето, Фоке, Депуатр (Кулибали, 90+3), Саймон (Сайеф, 88).

Зенит: Лодыгин, Анюков (Богаев, 82), Ломбертс, Гарай, Кришито, Нету, Рязанцев (Долгов, 61), Данни, Юсупов, Хави Гарсия (Троянов, 86), Дзюба.

Предупреждения: Гарай, 44; Хави Гарсия, 75; Юсупов, 77; Миличевич, 79; Лодыгин, 79; Ломбертс, 89, Данни, 90+2; Митрович, 90+2.

Судья: Мануэль Де Соуза.

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