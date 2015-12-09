Кержаков: «Если бы не лимит, вместо Дзюбы играл бы Рондон»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своим мнением об игре форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

«Дзюба играет просто здорово, он молодец, пусть продолжает в том же духе. К слову, о лимите. Если бы не ужесточение лимита, сейчас играл бы Рондон, который никуда бы не ушел. И сейчас вряд ли бы вся страна благодарила Артема за выход на Евро.

«Зенит» немного изменил тактику, стало больше фланговых передач. Но это очевидно, когда ты имеешь в штрафной площади такой джокер под два метра ростом, который может растопыриться и забивать голы», – сказал Кержаков.