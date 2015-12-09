Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Кержаков: «Если бы не лимит, вместо Дзюбы играл бы Рондон»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился своим мнением об игре форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

    «Дзюба играет просто здорово, он молодец, пусть продолжает в том же духе. К слову, о лимите. Если бы не ужесточение лимита, сейчас играл бы Рондон, который никуда бы не ушел. И сейчас вряд ли бы вся страна благодарила Артема за выход на Евро.

    «Зенит» немного изменил тактику, стало больше фланговых передач. Но это очевидно, когда ты имеешь в штрафной площади такой джокер под два метра ростом, который может растопыриться и забивать голы», – сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2015 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Frozzen
    1449693768
    Да уж растопырить свои ветви Дзюба любит и от них мяч частенько залетает в ворота
    Ответить
    RAK-3
    1449693992
    Возвращайся и вытесни его из состава!
    Ответить
    Zeff
    1449704394
    Сашка, рано ты ушел.
    Ответить
    Диктор
    1449708708
    Дерево-оно и в Африке дерево.
    Ответить
    Snerg
    1449728236
    дерево поддержало дерево)))) всё логично))
    Ответить
    ologreds
    1694996626
    numo451456
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+