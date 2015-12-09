Маркевич: «Игроки «Днепра» могут уходить»

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич сказал, что генеральный директор клуба Андрей Стеценко сообщил футболистам, что зимой они могут покинуть команду.

«Встреча с руководством состоялась, но только с Андреем Стеценко. Также известно, что он собирал команду без тренерского состава и сказал футболистам: кто хочет — может уходить. Но до Нового года клубу надо сообщить об этом.



Такие слова были сказаны только футболистам. Могут ли игроки уходить как свободные агенты? Я не знаю, мне сложно комментировать данную ситуацию. Думаю, что бесплатно», – передает Sport Arena слова Маркевича.