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    «Кубань» оштрафована на 300 тысяч

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что за использование болельщиками пиротехники было решено оштрафовать «Кубань».

    «По матчу «Зенит» — «Уфа» за неучастие игрока питерской команды в перерыве во флеш-интервью КДК назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Кубани» назначен штраф в 100 тысяч рублей, а за бросание пиротехники назначен штраф 200 тысяч рублей.

    По матчу «Динамо» — «Анжи» за использование болельщиками бело-голубых пиротехники штраф 50 тысяч рублей. За нецензурные скандирования — штраф 70 тысяч рублей. За бросание пиротехники поклонниками махачкалинской команды штраф 50 тысяч рублей.

    Тренер «Динамо» Роман Березовский во время матча выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, за что получил штраф в размере 10 тысяч рублей. По игре «Ростов» — «Рубин» за использование болельщиками ростовской команды пиротехники штраф 60 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2015 16:13
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