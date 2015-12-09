Билялетдинов: «С Карпиным у нас была обычная неприязнь»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о том, что у него были сложные отношения с бывшим главным тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным.

– На полтора года выпал из ритма в «Спартаке», когда вообще никакого контакта не было с Карпиным. Мне нравилось, как обстояли дела при Эмери: коммуникабельность, неплохой футбол, европейские подходы. Я думал: «Вот, начинается интересная история». Потом операция, три месяца восстановления и целый год с Карпиным. Этот маринад. И потом понял, что не может так продолжаться, потому что год с лишним вообще ничего не было.

– Карпин объяснял вам что-то?

– Да ничего не объяснял. Я его и слушать не хотел. Там все на поверхности лежало. Скептическое отношение. Просто я ему не нравился, он мне не нравился. Я не конфликтный человек, но те вещи, которые делали в отношении некоторых футболистов, у меня в голове не укладывались. Я не буду сейчас распространяться об этом. Или эти штрафы – кого-то они касаются, кого-то нет. Одному все можно, другому ничего нельзя. Все это накапливалось, и я понял, что мы разные люди и нечего доказывать ни ему, ни себе. У нас была просто обычная неприязнь друг к другу. Я выполнял свою работу, выкладывался от и до, не опаздывал на занятия и в плане профессиональном не было никаких вопросов. Весь вопрос был в человеческом контакте и взаимоотношениях.