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    Билялетдинов: «С Карпиным у нас была обычная неприязнь»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о том, что у него были сложные отношения с бывшим главным тренером московского «Спартака» Валерием Карпиным.

    – На полтора года выпал из ритма в «Спартаке», когда вообще никакого контакта не было с Карпиным. Мне нравилось, как обстояли дела при Эмери: коммуникабельность, неплохой футбол, европейские подходы. Я думал: «Вот, начинается интересная история». Потом операция, три месяца восстановления и целый год с Карпиным. Этот маринад. И потом понял, что не может так продолжаться, потому что год с лишним вообще ничего не было.

    – Карпин объяснял вам что-то?

    – Да ничего не объяснял. Я его и слушать не хотел. Там все на поверхности лежало. Скептическое отношение. Просто я ему не нравился, он мне не нравился. Я не конфликтный человек, но те вещи, которые делали в отношении некоторых футболистов, у меня в голове не укладывались. Я не буду сейчас распространяться об этом. Или эти штрафы – кого-то они касаются, кого-то нет. Одному все можно, другому ничего нельзя. Все это накапливалось, и я понял, что мы разные люди и нечего доказывать ни ему, ни себе. У нас была просто обычная неприязнь друг к другу. Я выполнял свою работу, выкладывался от и до, не опаздывал на занятия и в плане профессиональном не было никаких вопросов. Весь вопрос был в человеческом контакте и взаимоотношениях.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    09.12.2015 15:41
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mgordeev
    1449666680
    Ну слава богу теперь заиграл и играет как бог.
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    Romio-xxx
    1449674760
    Герой,на тренировки он не опаздывал!!!Хвастался бы тем,что раньше всех на треньки приходил,тогда бы я понял,а так-это нытье!
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    borsch123
    1449680549
    Никакуще играл за Спартак, абсолютно зря проедал зарплату. Но как обычно виноват кто-то другой.
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    Pravdin_V
    1449899353
    Биляш,а сейчас у тебя с Чалым неприличная неприязнь? Играть надо,кусок!
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    ologreds
    1694996628
    numo451422
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