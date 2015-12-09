«Рома» – БАТЭ. Смотреть онлайн

В среду вечером в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Рома» и БАТЭ. Первый матч между этими командами показал, что белорусская сторона способна побеждать грозных соперников, подпортив им не только настроение, но и турнирные амбиции. В предстоящем матче обе команды будут бороться за второе место в группе Е.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Рома» – БАТЭ, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.