«Валенсия» – «Лион». Смотреть онлайн

«Валенсия» будет принимать «Лион» на своем поле в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов. Для борьбы за плей-офф турнира, испанцам нужно не только побеждать французов, но и следить за параллельным матчем группы Н.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Валенсия» – «Лион», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:45.