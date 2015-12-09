Цауня: «У ПСВ появилась уверенность после забитого гола»

Полузащитник ЦСКА Александр Цауня сыграл в матче против ПСВ на позиции левого защитника. Свои действия на поле он оценил после финального свистка.

«Я впервые действовал слева в обороне, что-то получалось, что-то нет. Все складывалась неплохо, забили гол. Потом сразу «сели», а соперник пошел вперед. И – тут же пропустили. Обидно.

Это был тяжелый психологический момент. У голландцев появилась уверенность, они забили снова. Положительный момент этой Лиги чемпионов – только домашняя победа над ПСВ», – признался Цауня.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким «Вольфсбургом».