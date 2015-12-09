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    Цауня: «У ПСВ появилась уверенность после забитого гола»

    Полузащитник ЦСКА Александр Цауня сыграл в матче против ПСВ на позиции левого защитника. Свои действия на поле он оценил после финального свистка.

    «Я впервые действовал слева в обороне, что-то получалось, что-то нет. Все складывалась неплохо, забили гол. Потом сразу «сели», а соперник пошел вперед. И – тут же пропустили. Обидно.

    Это был тяжелый психологический момент. У голландцев появилась уверенность, они забили снова. Положительный момент этой Лиги чемпионов – только домашняя победа над ПСВ», – признался Цауня.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким «Вольфсбургом».

    Источник: УЕФА

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    09.12.2015 09:19
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    Комментарии (4)
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    Аскорбин
    1449660581
    ПСВ было уверено в себе с начала игры.
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    dimkka
    1449663623
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    Недовольный
    1449674063
    Странно что у вас она не появилась,ведь вы первыми забили
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    ologreds
    1694996629
    numo451387
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