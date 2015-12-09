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    Слуцкий: «Группа была ровной, в каждом матче были шансы»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура Лиги чемпионов против ПСВ (1:2).

    «Пропустили со стандарта, надо смотреть эпизод до конца. Игра в целом складывалась, моментов у ПСВ во втором тайме не было. К сожалению, у нас такая концовка календарного года, что в тех матчах, в которых мы не должны проигрывать, как-то эти поражения случаются», – говорит Слуцкий.

    Также наставник подвел итог еврокубковой кампании армейцев в этом сезоне.

    «Понятно, что выступление неудовлетворительное, потому что не попали даже в Лигу Европы. В каждом из матчей были шансы, группа была ровной, по игре в каждом матче все было реально, даже на «Олд Траффорд». Но все оценивается по результату, а он неудовлетворительный».

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2015 01:36
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    Комментарии (9)
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    1bear
    1449614437
    Ваше место в ЛЕ,и то на следующий год
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    Zeff
    1449629536
    С таким тренером и вратарём, все было ясно заранее.
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    yanedo
    1449633687
    уроды позорящие РОССИЮ из года в год
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    yanedo
    1449633841
    конифей как всегда падает до удара
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    nemolod
    1449643318
    Поражение было ожидаемо,потому что команду нужно омолаживать!
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    dimkka
    1449663712
    жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://sh.sg/maxim
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    ologreds
    1694996631
    numo451371
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