Слуцкий: «Группа была ровной, в каждом матче были шансы»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура Лиги чемпионов против ПСВ (1:2).

«Пропустили со стандарта, надо смотреть эпизод до конца. Игра в целом складывалась, моментов у ПСВ во втором тайме не было. К сожалению, у нас такая концовка календарного года, что в тех матчах, в которых мы не должны проигрывать, как-то эти поражения случаются», – говорит Слуцкий.

Также наставник подвел итог еврокубковой кампании армейцев в этом сезоне.

«Понятно, что выступление неудовлетворительное, потому что не попали даже в Лигу Европы. В каждом из матчей были шансы, группа была ровной, по игре в каждом матче все было реально, даже на «Олд Траффорд». Но все оценивается по результату, а он неудовлетворительный».