Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Шахтер», «Реал» уничтожил «Мальме»

В матче шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» забил два безответных гола в ворота «Шахтера». Отличились Моура и Ибрагимович.

В другой встрече этой группы «Реал» не оставил шансов «Мальме» – 8:0. Роналду сделал покер, Бензема – хет-трик.

Таким образом, «Реал» выходит из группы с первого места, «ПСЖ» – со второго, а «Шахтер» продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур

ПСЖ (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Моура, 57; 2:0 – Ибрагимович, 86.

Реал (Испания) – Мальме (Швеция) – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Бензема, 24; 3:0 – Роналду, 39; 4:0 – Роналду, 47; 5:0 – Роналду, 50; 6:0 – Роналду, 59; 7:0 – Ковачич, 70; 8:0 – Бензема, 74.

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