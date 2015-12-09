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    • Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Шахтер», «Реал» уничтожил «Мальме»

    Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл «Шахтер», «Реал» уничтожил «Мальме»

    В матче шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» забил два безответных гола в ворота «Шахтера». Отличились Моура и Ибрагимович.

    В другой встрече этой группы «Реал» не оставил шансов «Мальме» – 8:0. Роналду сделал покер, Бензема – хет-трик.

    Таким образом, «Реал» выходит из группы с первого места, «ПСЖ» – со второго, а «Шахтер» продолжит еврокубковую кампанию в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур

    ПСЖ (Франция) – Шахтер (Украина) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Моура, 57; 2:0 – Ибрагимович, 86.

    Реал (Испания) – Мальме (Швеция) – 8:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Бензема, 24; 3:0 – Роналду, 39; 4:0 – Роналду, 47; 5:0 – Роналду, 50; 6:0 – Роналду, 59; 7:0 – Ковачич, 70; 8:0 – Бензема, 74.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2015 01:21
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    Комментарии (2)
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    1bear
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    Удачи Шахтёру в ЛЕ !
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    ologreds
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