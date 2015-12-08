Мэр Гента: «Я хочу поприветствовать всех российских болельщиков»

Мэр Гента Даниэль Термон посетил пресс-конференцию, посвященную матчу шестого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Гентом». Чиновник объяснил свое решение не допускать болельщиков из России на стадион, которое позже было отменено.

«Я хочу поприветствовать всех российских болельщиков. Это будет наш общий спортивный праздник. Мое решение восьмидневной давности было вызвано исключительно обеспокоенностью вопросами безопасности. Но теперь я уверен, что федеральная полиция при поддержке своих российских коллег полностью справится с обеспечением порядка на стадионе и вокруг него», – сказал Термон.