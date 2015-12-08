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    • Мэр Гента: «Я хочу поприветствовать всех российских болельщиков»

    Мэр Гента: «Я хочу поприветствовать всех российских болельщиков»

    Мэр Гента Даниэль Термон посетил пресс-конференцию, посвященную матчу шестого тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Гентом». Чиновник объяснил свое решение не допускать болельщиков из России на стадион, которое позже было отменено.

    «Я хочу поприветствовать всех российских болельщиков. Это будет наш общий спортивный праздник. Мое решение восьмидневной давности было вызвано исключительно обеспокоенностью вопросами безопасности. Но теперь я уверен, что федеральная полиция при поддержке своих российских коллег полностью справится с обеспечением порядка на стадионе и вокруг него», – сказал Термон.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2015 21:29
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    headdevil
    1449602428
    Какие ж вы ссыкуны, батенька
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    Zeff
    1449629308
    Уыпьем уодки!!!
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    Добрый Бобер
    1449631370
    "...что федеральная полиция при поддержке своих российских коллег..." Каких коллег? Вежливые люди высадились что ли?
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    KuPe4iK
    1449661123
    "...что федеральная полиция при поддержке своих российских коллег..." РЕбята а Гент наверное тоже скоро частью России станет)
    Ответить
    ologreds
    1694996633
    numo451350
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