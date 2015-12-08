Балта и Инан могут сыграть с «Астаной»

Сельчук Инан и Хакан Балта имеют шанс сыграть в матче Лиги чемпионов с «Астаной«. Оба игрока приняли участие в тренировке команды в понедельник. Напомним, что Балта завершает восстановление после травмы ребра, а Инана одновременно подкосили простуда и воспаление плюсневой кости.

«Галатасараю« нужно всего очко, чтобы выйти с третьего места в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Астана» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.