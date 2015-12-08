Муминов: «Топ-клубы перечислены поименно в контракте Шатова»

Кахор Муминов, который является агентом полузащитника "Зенита" и сборной России Олега Шатова, поделился подробностями подписания нового контракта между сторонами.

«Когда "Зенит" открыл переговоры по этому поводу, Олег дал нам единственное, но четкое поручение – он точно хочет остаться в команде из Петербурга, но просит оставить открытым "окно в Европу", чтобы реализовать мечту о выступлениях в сильном европейском чемпионате.

По базовым пунктам соглашения договорились довольно быстро. Всех деталей раскрыть не можем, но главное то, что Шатов осознанно и совершено не раздумывая поступился частью возможного заработка ради желания в скором будущем поиграть в Европе.

Чуть больше времени заняло согласование пунктов, связанных с возможностью приобретения футболистов каким-либо топ-клубом. В результате все они перечислены в соглашении поименно; для таких потенциальных претендентов на игрока действует льготная цена выкупа.

За это, как и за создание в целом комфортной атмосферы в ходе переговоров, мы выражаем признательность президенту "Зенита" Александру Дюкову и генеральному директору Максиму Митрофанову. Сразу после подписания соглашения Олег сказал, что счастлив в "Зените" и это, на наш взгляд, высочайшая оценка усилий акционеров и руководства клуба по созданию в команде правильной атмосферы», - рассказал Муминов.

Напомним, что вчера стало известно о продлении контрактов с «Зенитом» Олега Шатова и Игоря Смольникова.